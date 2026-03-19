الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 14:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ 2023


      ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة “30%” عند افتتاح التداول اليوم الخميس، متجاوزة 850 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 يناير/كانون الثاني من عام 2023 .


      وافتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر “TTF” (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند 853.70 دولار (بارتفاع 31%).


      وفي الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 826.20 دولار (بارتفاع 26.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 651.50 دولار لكل ألف متر مكعب.


      وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة “إكس”: “عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتان”.


      وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة “قطر للطاقة” تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.

      المصدر: روسيا اليوم

