بوليانسكي: روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة



أكد دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة بأن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة.

وقال بوليانسكي خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: “نحن في الواقع على وشك الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، والخط الفاصل بينهما غير واضح، لذا سيكون من الصعب تحديد ما إذا كنا قد دخلنا مرحلة تصعيد أم لا. هذا ما حذرنا منه الدول الغربية، وقد أكدناه خلال الاجتماع (مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)”.

وأشار إلى أن روسيا على علم بأن عدة دول أوروبية قد فتحت مجالها الجوي لتحليق طائرات مسيرة تستهدف روسيا، قائلا: “نعلم أيضاً أن بعض الدول الأوروبية توفر مجالها الجوي لمرور الطائرات المسيرة (التي تستهدف روسيا)”.

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية “سبوتنيك”، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 ايار / مايو الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق “ماكس” الروسي: “استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية”.

وأضاف: “كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة”.

وفي السنوات الأخيرة، نددت روسيا بنشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير المسبوق على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، واصفًا إياها بـ”ردع التهديد الروسي”، بحسب زعمه.

وأعربت السلطات الروسية، مرات عدة، عن قلقها إزاء الحشد العسكري والسياسي للحلف في أوروبا، وصرح الكرملين بأن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.

المصدر: وكالة سبوتنيك