لبنان

العدو يواصل انتهاكاته للسيادة اللبنانية

واصلت قوات العدو انتهاكها لسيادة لبنان، وأفاد مراسلنا أنه وبعد شق طريق من الجدار الى الطريق الرئيسي في بلدة كفركلا الجنوبية عمد جيش الاحتلال الى تفجير منزل فجر اليوم يبعد عن الحدود نحو الف وستمئة متر. التفاصيل مع مراسلنا علي شعيب.

وشيّع حزب الله وجماهير المقاومة في بلدة بيت ليف الجنوبية الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد هادي رامح مصطفى “رواد”.

حضر التشييع لفيف من العلماء، شخصيّات وفعّاليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء. وجاب النعش شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، أقيمت صلاة الجنازة على الجثمان الطّاهر الذي ووري في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من الرّكب المبارك.

المصدر: موقع المنار