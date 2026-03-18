العدو يواصل اعتداءاته على المدنيين والمنشآت السكنية في أكثر من منطقة لبنانية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان اليوم الأربعاء أعلن أن حصيلة الغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في العاصمة بيروت ارتفعت إلى 10 شهداء و27 جريحاً.

ومن بيروت، حيث ارتكب العدو المجزرة في وقت سبق أن استهدف ايضاً مبنى سكني في منطقة الباشورة، ماذا يقول مراسلنا؟

وماذا عن التطورات في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لغارات عنيفة ليل أمس وفجر اليوم استهدفت ايضاً مبان سكنية؟

من جهة ثانية، استهدفت غارة اسرائيلية صباح اليوم سيارة مدنية مقابل مركز الدفاع المدني في صيدا ومسجد الزعتري. وبحسب المعلومات الأولية، أفيد عن استشهاد شخص وهو سائق السيارة، وإصابة أحد عناصر الدفاع المدني الذي كان قرب مركزه، حيث تم نقله للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

كما أدت الغارة لأضرار جسيمة لحقت في المحال والمؤسسات القريبة من المكان .

وبحسب ما تم تداوله، فإن سائق السيارة المستهدفة ترجل مبتعدا عنها وأنه طلب من عناصر الدفاع المدني الإبتعاد عنه ثم حاول الإحتماء بشجرة ولكن الصواريخ لاحقته واستشهد.

ولاحقا أعلن مركز طوارىء وزارة الصحة أن حصيلة الغارة إستشهاد مواطنين إثنين وإصابة مواطن بجروح. ومن بين الشهيدين مسعف في الدفع المدني اللبناني إستشهد متأثرا بجراحه ليضاف إلى قائمة الشهداء من العاملين الصحيين الذين إستشهدوا في هذه الحرب رغم أن القانون الدولي الإنساني ينص على تأمين حمايتهم.

ماذا عن أبرز التطورات في صيدا والجوار؟

كذلك، استهدف العدو نقطة اسعافية في بئر السلاسل تابعة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية، مما أدّى إلى وقوع اصابات. واستهدفت غارة بلدة يحمر البقاعية.

ومن البقاع الغربي، ماذا يقول مراسلنا عن آخر التطورات؟

كذلك استهدفت غارة كفرتبنيت.

كما ارتقى شهيدان وأصيب 7 بجروح بينهم طفلة في غارة على مبنى سكني في دير الزهراني.

وماذا عن تطورات العدوان الاسرائيلي في بعلبك؟

