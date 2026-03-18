اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال زوجات أسرى محررين

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، في خطوة طالت نساءً من عائلات الأسرى المحررين، ولا سيما في مدينة قلقيلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 16 سيدة خلال اقتحامها قلقيلية، معظمهن زوجات أسرى محررين، بالتزامن مع انتشار عسكري في أحياء المدينة وتنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المدينة، ودفعــت بعدد من الدوريات العسكرية إلى داخل البلدة، حيث انتشرت في الأحياء السكنية ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير في جنين، وداهمت أحد المنازل هناك، فيما اعتقلت شابًا فلسطينيًا خلال اقتحام بلدة برقين غرب المدينة.

المصدر: الصحافة الفلسطينية