الأربعاء   
   18 03 2026   
   28 رمضان 1447   
   بيروت 12:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال زوجات أسرى محررين

    صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، في خطوة طالت نساءً من عائلات الأسرى المحررين، ولا سيما في مدينة قلقيلية.

    وذكرت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 16 سيدة خلال اقتحامها قلقيلية، معظمهن زوجات أسرى محررين، بالتزامن مع انتشار عسكري في أحياء المدينة وتنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة.

    وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المدينة، ودفعــت بعدد من الدوريات العسكرية إلى داخل البلدة، حيث انتشرت في الأحياء السكنية ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل.

    كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير في جنين، وداهمت أحد المنازل هناك، فيما اعتقلت شابًا فلسطينيًا خلال اقتحام بلدة برقين غرب المدينة.

    المصدر: الصحافة الفلسطينية

    مواضيع ذات صلة

    شهيد ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف النار في غزة

    حماس تدين افتتاح قنصلية أميركية داخل مستوطنة بالضفة المحتلة

    الضفة الغربية المحتلة تحت قمع الاحتلال الإسرائيلي .. مداهمات وهدم منازل وملاحقات شاملة

