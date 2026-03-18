لبنان | غارات إسرائيلية على بيروت وضاحيتها الجنوبية تخلف شهداء وجرحى وتدمر مبنى في الباشورة

وثقت مشاهد مصورة لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا في منطقة الباشورة في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى انهياره وتسويته بالأرض بالكامل.

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة دخان كثيفة غطت سماء المنطقة إثر الغارة العنيفة التي نفذتها طائرات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، بعد نحو ساعة ونصف ساعة من صدور أوامر إخلاء إسرائيلية للسكان.

وكان جيش الاحتلال أصدر إنذارا عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، زاعما أن المبنى يقع بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله.

وفي سياق متصل، شن الطيران الإسرائيلي -فجر اليوم الأربعاء- غارتين على العاصمة اللبنانية بيروت، وغارتين على ضاحيتها الجنوبية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.



واستهدفت الغارتين الإسرائيليتين على بيروت ثلاث شقق سكنية في حيي الزقاق والبسطة دون إنذار مسبق، ماأسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حصيلة أولية، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

