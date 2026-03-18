مستشار الأمن القومي البريطاني: عرض إيران النووي في جنيف كان كافيا لتجنب الحرب

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية النقاب عن أن جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، حضر الجولات النهائية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، واعتبر أن العرض الذي قدمته طهران بشأن برنامجها النووي كان كافيًا لمنع تصعيد عاجل نحو الحرب، وفقًا لمصادر متعددة تحدثت مع الغارديان.

وأوضح دبلوماسي مطلع على المفاوضات للصحيفة: “اعتبرنا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر عميلين إسرائيليين جرّا رئيساً (ترامب) إلى حرب يريد الخروج منها”.

ويعد باول من الوسطاء المخضرمين، وكان سابقًا رئيس موظفي توني بلير، وقد أحضر معه فريقًا من خبراء مكتب مجلس الوزراء البريطاني إلى المحادثات. وقالت المصادر إن باول اعتبر أن التقدم المحرز في جنيف كان “مفاجئًا”، خاصة فيما يتعلق باستعداد إيران لمناقشة إجراءات تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة بأنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي.