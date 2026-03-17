الثلاثاء   
   17 03 2026   
   27 رمضان 1447   
   بيروت 21:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المقاومة الإسلامية تطلق موجة عمليات «خيبر 1» ضد الاحتلال الإسرائيلي

      أعلنت المقاومة الإسلامية عن بدء تنفيذ موجة عملياتية تحت اسم «خيبر 1» ضد مواقع العدو الإسرائيلي، عند الساعة 20:30 من مساء اليوم، في إطار استمرار مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

      وبالتزامن مع اعلان المقاومة عن العمليات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه مدن حيفا والخضيرة والفعولة وصفد، تزامنًا مع هجوم واسع للطائرات المسيرة فوق منطقة الحليل الأعلى.

      ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي التي نشرتها وسائل اعلام العدو، فإن الرشقات الصاروخية القادمة من لبنان ستستمر حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، فيما أفادت الشرطة بسقوط صواريخ في عدة مناطق استنادًا إلى اتصالات الواردة إليها.

      كما تم تسجيل رشقات صاروخية جديدة نحو مدينتي كريات شمونة وكرميئيل، مع سماع أصوات انفجارات عنيفة في شمال الأراضي المحتلة، وسقوط صاروخ في مدينة كرميئيل وإصابة مبنى عام فيها.

      كما اخترقت خمس طائرات مسيرة أجواء الشمال، مع تسلل طائرات أخرى فوق مناطق واسعة من الجليل الغربي، بما في ذلك يعرا وعرب العرامشة وأدميت وحانيتا، كما تم تسجيل إطلاق صواريخ نحو المطلة وتسرب مسيرات قوق دوفيف.

      في الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وحيفا وجنوب حيفا، بما يشمل مناطق منشيه والكرمل والخضيرة، كما شملت الإنذارات بعض مناطق الضفة الغربية.

      المصدر: الاعلام الحربي

      بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية مستوطنة نهاريا

      النائب رائد برو يجول على عدد من مراكز إيواء النازحين في بيروت

      بالفيديو | الشيخ قاسم يوجه رسالة إلى المجاهدين: الميدان هو الذي يحسم المعركة