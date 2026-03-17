رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في امريكا يستقيل من منصبه على خلفية العدوان على ايران

أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية جو كينت استقالته من منصبه، مؤكداً رفضه تأييد الحرب الدائرة مع إيران.

وتابع: “لا يمكنني، بضمير مرتاح، دعم الحرب الجارية في إيران. لم تشكل إيران تهديداً وشيكاً لبلدنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب نتيجة ضغوط من إسرائيل ولوبيها القوي في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن قرار الدخول في الحرب جاء “تحت ضغط من إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها”.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

المصدر: موقع المنار