ماركو روبيو: اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم وترامب لن يبرم اتفاقًا سيئًا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق «اليوم»، مشددًا على أن للكيان الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم.

وأضاف للصحافيين خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد زيارة رسمية: «لإسرائيل دائمًا الحق في حماية نفسها، وإذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، فإن لها كل الحق في الرد».

وتابع: «لدينا، برأيي، شيء قوي جدًا مطروح على الطاولة في ما يتعلق بقدرتهم على فتح المضائق».

وأكد أن الاتفاق يحظى بدعم كبير في دول الخليج، قائلًا: «كل دولة استعرضنا معها الأمر تُدرك أنه ليس فقط معقولًا، بل هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل العالم».

وأعرب روبيو عن ثقته بأن إيران ستنخرط في «مفاوضات حقيقية مهمة ومحددة زمنيًا بشأن المسألة النووية».

وجاءت تصريحات روبيو بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق، إذ قال الأحد إنه طلب من مفاوضيه عدم التسرع. وقال روبيو إن ترامب «ليس على عجلة من أمره، ولن يبرم اتفاقًا سيئًا».

وبدأت الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إيران في 28 شباط/فبراير، وردّت إيران بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد القواعد الأمريكية في أنحاء المنطقة.

المصدر: أ.ف.ب.