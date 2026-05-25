الجيش الإسرائيلي يقرّ بمقتل جندي في جنوب لبنان وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 23 منذ آذار

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان الأحد، ما يرفع عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/مارس إلى 23 قتيلًا، بحسب الاعلانات الرسمية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الجندي البالغ من العمر 19 عامًا «سقط في المعركة في جنوب لبنان»، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

كما أعلن، في منشور منفصل عبر تطبيق تلغرام، إصابة جندي آخر بجروح خطرة في الحادث نفسه.

وتتواصل الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على لبنان رغم الإعلان عن هدنة في السابع عشر من نيسان/أبريل.

المصدر: أ.ف.ب.