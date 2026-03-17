المسيّرات الإيرانية تدكّ عمق الكيان… ردٌّ موجع وفاءً لشهداء «دنا»

في ردٍّ حازم واستراتيجي على الاعتداءات الصهيونية التي طالت منشآتها الدفاعية وأودت بحياة مدنيين، أعلن الجيش الإيراني انطلاق مرحلة جديدة من العمليات النوعية بالطائرات المسيّرة، مستهدِفاً مراكز استراتيجية وحساسة داخل الكيان الصهيوني، في رسالة واضحة بأن دماء شهداء المدمّرة «دنا» لن تمرّ دون انتقام موجع.

وأكد بيان العلاقات العامة رقم 31 أن الهجمات بدأت مع ساعات الفجر، مستهدفة عمق الكيان وقياداته العسكرية والتكنولوجية، مشدداً على أن أي اعتداء على إيران أو مصالحها سيقابَل بضربات دقيقة ومدروسة تستهدف مفاصل العدو الحيوية.

وأوضح البيان أن الضربات شملت مراكز تكنولوجية وسيبرانية تُعدّ العمود الفقري للقدرات العسكرية الصهيونية، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير أنظمة التسليح الموجّه والتقنيات الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم في استهداف التجمعات البشرية وارتكاب المجازر ضد الشعوب.

كما شملت العمليات مراكز لشركة رافائيل للصناعات العسكرية، المسؤولة عن تطوير منظومات عسكرية متقدمة، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي كـ«القبة الحديدية»، إضافة إلى تجهيز الطائرات المسيّرة وتطوير قدراتها القتالية.

وشدد الجيش الإيراني على أن العمليات مستمرة بوتيرة متصاعدة، في إطار معادلة الردّ التي ترسّخها الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن زمن الاعتداء بلا ثمن قد ولّى، وأن يد المقاومة قادرة على الوصول إلى العمق الاستراتيجي للكيان واستهداف مفاصله الحيوية، بما يشكل رسالة ردع واضحة لكل من يحاول المساس بأمن إيران وشعبها.

ولتفاصيل أكثر عن سير العمليات وأهدافها الاستراتيجية، ينضم إلينا من العاصمة طهران مراسلنا محمد حسن قاسم.

المصدر: وكالة تسنيم+موقع المنار