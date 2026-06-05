“نيويورك تايمز”: حزب الله يربك جيش الاحتلال بمسيّرات يصعب التشويش عليها

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن “مسيّرات حزب الله الموجهة بالألياف الضوئية كشفت نقاط ضعف غير متوقعة في منظومة “إسرائيل” الدفاعية وهزت صورتها التكنولوجية”، مضيفاً أن “هذه المسيّرات تتميز بارتباطها بالمشغل عبر كابلات رفيعة، مما يجعلها محصنة تماما ضد وسائل التشويش الإلكتروني”.

وتابع تقرير الصحيفة أن “الضربات اليومية استهدفت دبابات وناقلات جند في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل جنود وإشعال قلق عسكري وسياسي”، لافتاً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال “نتنياهو شكّل فريقا طارئا بميزانية مفتوحة، وسط محاولات إسرائيلية للاستعانة بخبرات أوكرانيا في مواجهة هذا التهديد”.

المصدر: صحافة أجنبية