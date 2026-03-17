العصف المأكول | المقاومة الإسلامية تواصل استهداف تجمعات جنود العدو ومراكزه العسكرية

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتدي على لبنان، وأعلنت عن سلسلة من العمليات التي أصابت أهدافًا استراتيجية وعسكرية داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن عملياتها في سلسلة من البيانات اليوم الثلاثاء 17 آذار 2026، حيث استهدفت قواعد عسكرية للاحتلال وتجمعات لجنوده عند الحدود مع لبنان وفي المستوطنات القريبة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الثلاثاء 17/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في جديدة ميس الجبل بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 17-03-2026‏

27 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الثلاثاء 17/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 الثلاثاء 17/03/2026 دبّابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخ موجّه، وسارع العدوّ لسحب خسائره تحت غطاء دخانيّ كثيف، فعاجله المجاهدون بالقذائف المدفعيّة وصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مجدّدًا عند الساعة 02:00 الثلاثاء 17/03/2026 دبّابة ميركافا ثانية في منطقة مشروع الطيبة بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الثلاثاء 17/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بصليةٍ صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 الثلاثاء 17/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 الثلاثاء 17/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة.

المصدر: الاعلام الحربي