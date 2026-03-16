صدر عن نقابة صيادلة لبنان البيان الآتي

“حذّرت نقابة صيادلة لبنان من التداعيات الخطيرة للتهديدات التي أطلقها العدو بحق الشاحنات التي تسير على ساحل الجنوب ، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة نقل وتوزيع الأدوية والإمدادات الطبية إلى الصيدليات والمستشفيات في الجنوب، الأمر الذي يهدّد استمرارية تأمين الدواء للمرضى ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الصامدين في المنطقة.

كما تدين النقابة استمرار الاعتداءات التي تطال القطاع الصحي في لبنان، ولا سيما استهداف عدد من الصيدليات على كافة الأراضي اللبنانية، ما يعرّض سلامة الصيادلة والعاملين في القطاع الصحي للخطر ويحدّ من قدرة المرضى على الوصول إلى الدواء.

كذلك تستنكر النقابة الاعتداء الذي طال الطواقم الطبية والإسعافية وأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، معتبرةً أنّ ذلك يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية خلال النزاعات.

ودعت النقابة الجهات الدولية والمنظمات الصحية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين الحماية للعاملين في القطاع الصحي وضمان استمرار وصول الدواء والخدمات الطبية إلى المواطنين.

وختمت معبّرة عن تضامنها مع عائلات الشهداء والجرحى، مؤكدةً دعمها لجميع العاملين في القطاع الصحي و في مقدمتهم الصيادلة الذين يواصلون أداء رسالتهم في أصعب الظروف.”

النقيب عبدالرحمن مرقباوي

