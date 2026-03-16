الإثنين   
   16 03 2026   
   26 رمضان 1447   
   بيروت 13:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2026


      أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، في بيان، انه “استكمالاً للتدابير الاستثنائيّة التي تتّخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على مقاربة مختلف التحدّيات بروحيّة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء، يواصل المدير العام للصندوق د. محمد كركي اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيميّة والمرنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء الإداريّة وتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل ضمن أفضل الظروف الممكنة.

      وعليه، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/3/2026 حملت الرقم 828، قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات العائدة للعام 2025 لغاية 30/6/2026.

      وفي الختام، يؤكّد د. كركي استمراره في اعتماد كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تساهم في تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، بما يعزّز الثقة المتبادلة ويكرّس دور الصندوق كمؤسّسة ضامنة تقف إلى جانب المواطنين والمؤسسات ولاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، واضعةً في سلّم أولويّاتها حماية الحقوق الاجتماعيّة والصحيّة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

      كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

      كركي: تسوية بين الضمان ومستشفى رزق لدفع المستحقّات الصحية العائدة لأجرائها

      كركي: تسوية بين الضمان ومستشفى رزق لدفع المستحقّات الصحية العائدة لأجرائها

      كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة

      كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة