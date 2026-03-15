مجاهدو المقاومة يستهدفون قواعد الاحتلال في تل ابيب والجولان السوري ويشتبكون مع جنوده عند الحدود

شن مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة هجمات دقيقة استهدفت خلالها قواعد ومواقع عسكرية للعدو الإسرائيلي في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، شملت قواعد جوية ولوجستية وثكنات عسكرية وتجميعات لجنود وآليات الاحتلال، وذلك في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه.

وفي التفاصيل، التي أعلنها الاعلام الحربي في بيانات متتالية اليوم الأحد، فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بلماخيم الجوية جنوب تل أبيب، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 140 كلم، بصاروخ نوعي، كما شنت صليات صاروخية على منظومة الدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا.

كما قصف المجاهدون بالصواريخ والمسيرات مجمع الصناعات العسكرية التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت، وثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، وقاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل، وقاعدة كتسافيا في الجولان السوري المحتل.

واستهدفت المقاومة قاعدة ميرون (مرتين) للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية والصواريخ.

كما طال القصف تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال (مرتين)، وتجمعات أخرى في ثكنة أفيفيم وخلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدودية، إضافة إلى تجمع الجنود عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية بقذائف المدفعية، وتجمع آليات الجيش في خلّة العقصى وخلّة المحافر بسرب من المسيّرات الانقضاضية وبالصواريخ، وتجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزان في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.

وفي إطار التحذيرات التي وجهتها المقاومة لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، استهدفتها بصلية صاروخية، كما شملت الصواريخ مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.

ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفت المقاومة دبابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخ موجّه شوهدت تحترق على أثره، إضافة إلى صلية صاروخية على تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مشروع الطيبة جنوب لبنان.

وفي مشروع الطيبة أيضاً، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة جرّافة D9 بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة دبّابة ميركافا شمال معتقل الخيام بصاروخ موجّه، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة.

المصدر: الاعلام الحربي