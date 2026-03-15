    عربي وإقليمي

    قائد مقر خاتم الأنبياء: عازمون على إجبار المعتدين على الخضوع

      اكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الايراني اللواء علي عبد اللهي ان على شعوب المنطقة أن تعلم أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على توفير أمنها ولن تقدر على ذلك مستقبلا. اضاف ان على شعوب المنطقة أن تعلم أن وجود الولايات المتحدة في أي نقطة من العالم لم يجلب سوى الاضطراب وزعزعة الأمن.

      واكد ان زمام المعركة بيد القوات المسلحة الايرانية وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أن زمن نهب وسلب الشعوب في العالم قد انتهى.

      واشار الى ان القوات المسلحة الإيرانية عازمة على الاستفادة من جميع القدرات الجيوسياسية للبلاد بما في ذلك إدارة وضبط العبور من مضيق هرمز الاستراتيجي وإجبار المعتدين على الخضوع.

