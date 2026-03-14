    دولي

    إصابة خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في ضربة إيرانية

      أفاد مسؤولان أمريكيان، كما نقلت عنهما صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت للإصابة وتضررت وهي على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

      وقال المسؤولان إن الناقلات الجوية أصيبت خلال ضربة صاروخية إيرانية استهدفت القاعدة السعودية في الأيام الأخيرة. ورفضت القيادة المركزية الأمريكية التعليق.

      وأضاف أحد المسؤولين أن “الطائرات تضررت لكنها لم تُدمّر بالكامل، ويتم العمل على إصلاحها. ولم يُسجّل وقوع قتلى في هذه الضربات”، حسب قوله.

      المصدر: صحافة أجنبية