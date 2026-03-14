المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها البطولية ردًّا على العدوان الإسرائيلي على لبنان

واصلت المقاومة الإسلامية اليوم السبت استهدافها مواقع وتحشدات العدو والمستوطنات، وذلك ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلديّة مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 أمس الجمعة 13/03/2026، قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 21:45 أمس الجمعة 13/03/2026، قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوّي الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 السبت 14/03/2026، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان، بصلية صاروخيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 السبت 14/03/2026، الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:50 السبت 14/03/2026، آلية مدرعة لجيش العدو الإسرائيلي في معتقل الخيام بصاروخٍ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 السبت 14/03/2026، تجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 فجر السبت 14/03/2026، قاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:45 السبت 14/03/2026، مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الهمّوسية غرب بلدة بليدا الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:20 السبت 14/03/2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:45 السبت 14/03/2026، للمرّة الثانية تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:20 السبت 14/03/2026، للمرّةالثانية، مستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخيّة على دفعتين.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 السبت 14/03/2026 بصليةٍ صاروخيّة.

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (16):‏

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:30 السبت 14/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة العقبة في بلدة مارون الراس الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.‏

السبت 14-03-2026‏

24 رمضان 1447 هـ

المصدر: موقع المنار