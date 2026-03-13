الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 16:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقرير مصور | مسيرات يوم القدس العالمي في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية

    مسيرات يوم القدس العالمي في طهران ومختلف المحافظات الايرانية الاخرى .

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    دراسة | القدس في معادلة الردع الإقليمي بعد حرب غزة والعدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران

    دراسة | القدس في معادلة الردع الإقليمي بعد حرب غزة والعدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران

    رغم العدوان… مسيرات في إيران إحياءً لـ “يوم القدس العالمي”

    رغم العدوان… مسيرات في إيران إحياءً لـ “يوم القدس العالمي”

    تقرير مصور | مضيق هرمز يتحول إلى أداة ضغط تقلق إسرائيل وتحرج إدارة ترامب

    تقرير مصور | مضيق هرمز يتحول إلى أداة ضغط تقلق إسرائيل وتحرج إدارة ترامب