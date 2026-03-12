كتلة الوفاء للمقاومة: المواجهة المحتدمة اليوم تفتح مسارًا جديدًا سيبدأ معه عدّ عكسي باتجاه التحرر

بيان صادر عن كتلة الوفاء للمقاومة بمناسبة يوم القدس العالمي:

يطلّ يوم القدس على المسلمين والمستضعفين هذا العام، وسط شهادة حيّة تؤكد فيها الحرب العدوانية ضدّ الجمهورية الإسلامية في إيران صدقية المعاني والأبعاد والدلالات التي رمى إليها وقصد التنبيه إليها قبل نصف قرن الإمام الخميني (قدس سره)، باعث نهضة الأمة في الزمن الراهن ومجدّد دورها وحيويتها في صناعة التحولات.

إذ إنّ استهداف إيران ونظامها السياسي المتبني لقضية تحرير القدس كمدخل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، يعكس حجم التورط الأمريكي والغربي عمومًا مع الصهيونية العالمية في احتلال عاصمة الحضور الحضاري للمناهضين للاستعمار والاحتلال وقوى التسلط والهيمنة. كما يؤكد موقعية القدس كخط تماس ساخن بين قوى التحرّر وقوى الاستعمار في منطقة تمثل قلب العالم.

إنّ مستوى التنمّر العدواني الذي بلغته القوى العدوانية المتحالفة ضدّ شعوب منطقتنا ومصالحها بات يؤشر إلى حجم وفاعلية الدور الاستنهاضي الذي التزمته الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لرفع منسوب الاهتمام والمقاربة الجادة لرسم مستقبل المنطقة في ضوء مناهضة الاحتلال الصهيوني ومقاومة كيانه الغاصب وإسقاط مشاريع السلب والضم والاستحواذ الناعم على المنطقة ومواردها وثرواتها من قبل قوى الاستكبار الطاغوتية وعلى رأسها الإدارة الأميركية وحارس مصالحها العدوانية الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وفلسطين.

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ ترى في المواجهة القائمة اليوم بشكل مباشر بين اللص الدولي الأصيل والمباشر ومستخدميه الإقليميين من جهة وبين الجمهورية الإسلامية الداعمة لأصحاب الحق المشروع المتمثلين بالشعب الفلسطيني وحلفائه المقاومين من جهة أخرى، مؤشرًا استراتيجيًا واعدًا لإنهاء الضبابية وحالة النفاق التي سترت بشاعة العدوانية الأميركية والصهيونية على المنطقة كلها طوال الفترة الماضية من الصراع. وها هي المواجهة المحتدمة اليوم تفتح مسارًا جديدًا سيبدأ معه عدّ عكسي باتجاه التحرر من الاستيلاب والنهوض لتقرير جاد للمصير.

إن كتلة الوفاء للمقاومة تجدّد في المناسبة العظيمة هذه وقوفها وتضامنها الكامل مع الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها، وكذلك مع الشعب الفلسطيني المقاوم والشجاع، وتدعو إلى مزيد من التكامل على كل المستويات للانتقال إلى مرحلة جديدة من الصراع الحاسم من أجل تأكيد هوية الأمة الحضارية وتعزيز قدراتها على النهوض والتحرّر الشامل، وتفخر باعتزاز بما تؤديه المقاومة الإسلامية في لبنان من تصدٍّ وإعاقة وإحباط لأهداف العدوان الصهيوني على لبنان والمنطقة.

المصدر: بيان