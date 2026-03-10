وزارة الاقتصاد: رفع سعر ربطة الخبز 5 آلاف ليرة

أعلنت وزارة الإقتصاد تعديلا على سعر ربطة الخبز بزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية، وقالت في بيان: “في ظلّ التطورات الاقتصادية الراهنة والتقلبات المستمرة في أسعار المحروقات عالمياً، أظهرت المعطيات الميدانية ارتفاعاً في عدد من عناصر الكلفة المرتبطة بإنتاج الخبز وتوزيعه، ولا سيما الارتفاع الكبير في سعر مادة المازوت، ما انعكس مباشرة على كلفة تشغيل الأفران، وكذلك كلفة نقل الطحين من المطاحن إلى الأفران، إضافة إلى كلفة نقل الخبز إلى مراكز البيع.

واضافت: أمام هذه المتغيرات، برزت الحاجة إلى إعادة النظر بسعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية إنتاج الخبز وتوفّره في الأسواق. وعليه، تقرر تعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض في الأفران من 65 ألف ليرة لبنانية إلى 70 ألف ليرة لبنانية.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار ظرفي ومرتبط بارتفاع كلفة المحروقات، مشيرةً إلى أنه في حال انخفاض أسعارها، ستُعاود مراجعة هذا القرار بما يتيح العودة عن هذه الزيادة، وذلك استناداً إلى الدراسات المعتمدة لدى الوزارة والآليات المرتبطة بذلك.