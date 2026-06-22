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   22 06 2026   
   7 محرم 1448   
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    الرئاسة التركية: أردوغان أكد باتصال مع الرئيس الإيراني أهمية التحلي باليقظة تجاه الأطراف التي قد تسعى لعرقلة التفاوض

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