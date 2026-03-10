الثلاثاء   
    تجمع العلماء المسلمين: التحريض على المقاومة مصيره الفشل

      رأى “تجمع العلماء المسلمين ” في بيان انه “في كل الدول ذات السيادة والتي تمتلك أدنى مقومات العزة تقف الحكومات ورئيس البلاد إلى جانب شعبها الذي يقاوم عدواناً يستبيح الأرض والسماء ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويعملون على تشجيعهم على المضي قدماً في مقاومتهم وتوفير كل الدعم لهم الا في لبنان”، معلنا “كعلماء من أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية المنتشرين في كل الوطن”،” إن رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة لا يمتلكان الحق بالإعلان عن الذهاب إلى مفاوضات قبل الحصول على تفويض من الشعب اللبناني لأن ذلك مخالف لميثاق العيش المشترك”.

      وأشار الى  ان “الذي يحصل من قبل الحكومة من خلال التحريض على المقاومة ومحاولة التضييق عليها يشبه تماماً ما فعلته حكومة فيشي مع المقاومة الفرنسية وسيكون مصير هذه الحكومة الفشل ومصير المقاومة الإنتصار”.

      وتوجه “التجمع” الى المقاومة، “نقول نحن معكم وفداكم أرواحنا وأولادنا وأموالنا ونحن معكم مهما كانت التضحيات حتى تحقيق النصر النهائي”.

      كما توجه “للشعب اللبناني، خاصة أهلنا المهجرين من أرضهم”: نقول لهم اصبروا وصابروا كما عودتمونا دائماً وسيكون مصير صبركم نصراً عزيزاً قريباً بإذن الله”.

