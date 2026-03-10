المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: نحن من نقرر من يكون قائدنا ولا توجد مشكلة في تأمين الوقود وأي من السلع الأساسية

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي من مستشفى غاندي في طهران الذي تعرض لعدوان صهيوني-أمريكي، أن “إيران والإيرانيون هم من يقررون من يكون قائدهم وما هي سياساته، وكيف يتم ضمان مصالحهم”.

وقالت مهاجراني إن “مضيق هرمز من الأصول والقدرات الاستراتيجية لإيران، ومن الطبيعي جداً أن يتم استغلال هذه الموارد والقدرات إلى أقصى حد ممكن”.

هذا ولفتت مهاجراني إلى أنه “لا توجد مشكلة في تأمين السلع الأساسية في ايران”.

وعن قطاع الطاقة، قالت مهاجراني إنه “بعد الهجمات التي استهدفت المصافي ومستودعات النفط، تمكنا من تنظيم وتأمين الوقود خلال يوم واحد فقط”.

أما عن السلع والأدوية، قالت مهاجراني إنه “لا يوجد أي نقص في مجال السلع الأساسية والأدوية في البلاد”، وعن إعادة الإعمار، أكدت أن “تضرر بعض المراكز وتحتاج إلى إعادة بناء؛ وهذه الأمور مدرجة بالتأكيد ضمن أولويات الحكومة وخططها”.

مهاجراني أشارت ايضاً إلى أنه “بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، سيتم إيداع “البطاقة التموينية الإلكترونية” بشكل منتظم ودوري”، مضيفة أنه “رغم المحاولات الرامية للإيحاء بوجود نقص، لم نشهد أي عجز ولله الحمد، والجهود مستمرة لإدارة السوق بشكل صحيح”.

ومن مستشفى غاندي في طهران، ماذا قال مراسلنا محمد حسن قاسم عن أبرز التطورات وعن تصريحات مهاجراني؟

المصدر: موقع المنار