بالفيديو | الموجة الـ 32 من عملية «الوعد الصادق 4» ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تنفيذ الموجة الثانية والثلاثين من عملية «الوعد الصادق 4» تحت شعار «لبّيك يا خامنئي»، مستهدفةً أهدافًا في شمال ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام صواريخ «قدير» و«خرمشهر» التدميرية.

وجاء في بيان الحرس الثوري، مخاطبًا المستوطنين في الأراضي المحتلة: «لا تنسوا الأوضاع الصعبة لسماع صفارات الإنذار بشكل متتالي، وسيستمر القصف الكثيف فوق رؤوسكم، وستشتد الأوضاع لحظة بلحظة، وسيضيق الخناق عليكم أكثر».

كما أشار البيان إلى أن «المواجهات بين الصهاينة أثناء فرارهم من مطار بن غوريون تشير إلى حقيقة الوضع الصعب والمأساوي للنظام الضعيف».

ولفت البيان إلى أنه في الموجة السابقة، الحادية والثلاثين من عملية «الوعد الصادق 4»، وفي الخطوة العملية الهجومية الأولى تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، استهدف الحرس الثوري الإسلامي، تحت شعار «لبّيك يا خامنئي»، أهدافًا عسكرية لما وصفهم بالمتعدين الأميركيين والصهاينة في المنطقة والأراضي المحتلة باستخدام صواريخ ثقيلة للغاية.

وأضاف البيان أن سلاح الجو ـ الفضاء في الحرس الثوري أطلق صواريخ «قدير» و«خرمشهر» و«خيبرشكن» باتجاه خمس قواعد استراتيجية أميركية في المنطقة، ولا سيما أسطول البحرية الأميركية الخامسة والقواعد العسكرية التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، مؤكّدًا أنها تعرضت لضربات قوية.

المصدر: قناة العالم