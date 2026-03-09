الإثنين   
    المفتي قبلان يبارك للقيادة والشعب الإيراني وكافة أحرار العالم باختيار آية الله السيد مجتبى الخامنئي وليّاً وقائدا

      توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالتبريك للقيادة والشعب الإيراني وكافة أحرار العالم سيما أتباع أهل البيت(ع)باختيار آية الله السيد مجتبى الخامنئي وليّاً ومرشداً ضامناً وعارفاً مشخِّصاً لإيران وسائر العالم الإسلامي. ودعا أتباع أهل البيت(ع) بكل أنحاء العالم لتأكيد هذا الولاء المسدد قطعاً.
      وقال ان اللحظة لإيران الناهضة التي ابتلعت بإيمانها العظيم وصواريخها الثقيلة أوهام ترامب ونتنياهو، واللحظة لوحدة المسلمين وتأكيد رابطتهم الأبدية بعيداً عن فتنة واشنطن وتل أبيب التي تأكلها نيران الهزيمة والحسرات، والزمن الآن يدور بصورة عكسية، ولحظة التاريخ الجديد ليست ببعيدة إن شاء الله.

      تقرير مصور | مبايعات رسمية في إيران للسيد مجتبى الخامنئي بعد تعيينه قائداً للبلاد

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدف بلدة جويا في جنوب لبنان

      الشيخ علي الخطيب: انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي في ظل الحرب العدوانية هو دليل واضح على استمرار التصدي لهذه الحرب الظالمة

