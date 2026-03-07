الخارجية الإيرانية: استهداف المطارات المدنية يشكل فصلًا جديدًا من الجرائم ضد الإيرانيين

ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الجبان على المطارات المدنية واستهداف طائرة مخصصة لنقل الركاب، معتبرًا أن هذا الاعتداء يمثل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي ينفذها العدوان الأمريكي والكيان الإسرائيلي ضد الشعب الإيراني.

وأوضح المتحدث، في منشور عبر منصة «إكس»، أن استهداف البنية التحتية المدنية والطيران التجاري يعكس طبيعة العدوان القائم على الإرهاب والاغتيال، مؤكدًا أن إيران لن تترك هذه الاعتداءات دون رد، وأنها ماضية في الرد بقوة على هذه الجرائم.

وجاءت تصريحات المتحدث بالتزامن مع إعادة نشره رسالة صادرة عن شركة إيران إير، أكدت فيها أن الاستهداف المتعمد لطائرة ركاب تابعة لها في مدينة بوشهر جنوب إيران، إلى جانب الهجمات على المطارات المدنية، يكشف عن مستوى خطير من الاعتداء المباشر على المدنيين والمنشآت غير العسكرية.

وفي رسالتها عبر حسابها على منصة «إكس»، قالت شركة إيران إير: «لا، لا — الأسلحة النووية لا تُصنَّع في المدارس أو المستشفيات أو المتاحف أو ملاعب كرة القدم أو الطائرات التجارية.. ولا في مطار بوشهر أو مطار مهرآباد أو في أي مكان داخل إيران».

وأكدت طهران أن استهداف المرافق المدنية والطيران المدني يوضح بوضوح حجم الانتهاك الذي بلغه العدوان الأمريكي والكيان الإسرائيلي، ويعزز من إصرارها على الرد الحاسم على هذه الاعتداءات.

