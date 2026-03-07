اسماعيل سكرية: دحر العدوان في النبي شيت يؤكد استحالة فصل الدم الواحد بين الجيش وأهله

وجَّه النائب السابق اسماعيل سكرية، “تحية إجلال وإكبار لبلدة النبي شيت الحبيبة بأهلها وشبابها ومقاوميها الأبطال لما سطرته من تصد بطولي ودحر للعدوان الاسرائيلي المتسلل ليلا، مؤكدة عمق انتمائها لمباديء العزة والكرامة والوقوف مع الحق بوجه الظلم والطغيان، هو مشهد يتكرر يوميا على تخوم فلسطين المحتلة”.

وأكد في تصريح أن “ما اعطى المواجهة مزيداً من معاني القوة هو مشاركة الجيش اللبناني الذي قدم ثلاثة شهداء، إضافة إلى بلدات الجوار وشهدائها، وهذا ما يؤكد صعوبة بل استحالة فصل الدم الواحد بين الجيش وأهله”.

المصدر: الوكالة الوطنية