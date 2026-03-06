المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: باستهداف أنظمة الرادار التابعة للدرع الصاروخي للنظام الصهيوني تراجعت قدرة الدفاع الجوي للنظام بشكل كبير

اكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي (ص) ان”القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حافظت على جاهزيتها لمواصلة شن هجمات أشد وأشد إيلاماً من السابق على كيان النظام الصهيوني “قاتل الأطفال” وعلى الولايات المتحدة “المجرمة”، وستستمر العمليات ضد العدو وفق الخطط المحددة مسبقاً”.

واضاف:”مع استهداف جميع مصالح ومصادر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن كل جهودها تهدف إلى الحفاظ على أمن مضيق هرمز وعدم إلحاق أي ضرر بدول المنطقة”.

وتابع:” كما تم استهداف قاعدة الطائرات المسيّرة الأمريكية MQ-9 في المنطقة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي، وقد ارتفعت أعمدة من الدخان إلى السماء نتيجة الحريق”.

وقال:”باستهداف أنظمة الرادار التابعة للدرع الصاروخي للنظام الصهيوني، تراجعت قدرة الدفاع الجوي للنظام بشكل كبير، وأصبحت سماء الأراضي المحتلة تحت دويّ الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية القوية”.

المصدر: مقر خاتم الأنبياء