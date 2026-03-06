الجمعة   
    بو صعب من قصر بعبدا: رئيس الجمهورية يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب والاعتداءات

      أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا، أنه “متضامن مع موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة بضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب، ومتضامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساعدة اللبنانيين في هذه المرحلة”.

      وقال: “سمعت من الرئيس عون حرصه على احتواء النازحين والتمسك بالوحدة الوطنية، خصوصا في هذا الظرف”.

      وتابع: “يجب أن نتفهم وضع الجيش والقوى الأمنية، والوقوف وراءها هو المخرج وليس الانتقاد. والأولوية اليوم هي وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ولا أحد أكثر من رئيس الجمهورية قادر على الحفاظ على الوحدة الوطنية، والرئيس يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الحرب والاعتداءات”.

      واردف: “بعد انتهاء هذه المرحلة، طلبت من الرئيس دعوة جميع الأطراف إلى حوار للاتفاق على كل ما هو عالق، من تطبيق الدستور إلى الانتخابات وكل الملفات الأخرى”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

