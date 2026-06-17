بو صعب: للتمسك بروح المسؤولية الوطنية وانتظار ما ستؤول إليه التطورات بحكمة ووعي

استقبل المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية رئيس دير مار يوحنا المعمدان القلعة – بيت مري الأب بشارة إيليا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حضور أبوي الدير ميشال قزي وإيلي سميا.

وشدد بو صعب على “أهمية التضامن والتكافل بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة”، داعيا إلى “التمسك بروح المسؤولية الوطنية وانتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية والدولية بحكمة ووعي”.

ولفت إلى “ضرورة تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، لا سيما في هذه الأيام التي تتطلب وحدة الموقف وتضافر الجهود من أجل حماية لبنان ومستقبله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام