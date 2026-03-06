غارات إسرائيلية ليلية وصباحية على بلدات في النبطية توقع شهداء وتدمّر مسجداً ومنازل

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وحتى ساعات الصباح، شنّ سلسلة غارات على عدد من بلدات قضاء النبطية، ما أسفر عن سقوط شهداء ودمار واسع في المنازل والمباني.

واستهدفت الغارات بلدة ميفدون وحيّ البياض في مدينة النبطية، كما دمّرت غارة معادية مسجد الإمام المهدي على طريق ثانوية بلال فحص في بلدة تول، حيث استشهد مؤذّن المسجد مهدي فحص. كذلك استهدف الطيران محيط حوزة بقية الله في البلدة نفسها، فيما تعرّض محيط مسجد البشير لغارة أدت إلى تدمير مبنى سكني.

وفي بلدة كفرتبنيت، دمّر الطيران المعادي منزلين بعد استهدافهما بغارة جوية، كما دمّر مبنى “جوز ولوز” في بلدة جبشيت، وأفيد عن سقوط شهيدين.

كما تعرّض حيّ الصباح في بلدة شوكين لغارة جوية، في حين استهدفت غارات صباحية محيط بلدية كفررمان وخط التابلاين بينها وبين بلدة حبوش، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني، وسط نداءات لتأمين جرافة كبيرة للمساعدة في انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض.

وفي السياق، شنّ الطيران المعادي قرابة الثامنة والنصف من صباح اليوم غارة على حيّ آل حمزة في مدينة النبطية، كما استهدف بلدتي قاقعية الجسر وعيناتا بغارتين جويتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام