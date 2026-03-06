ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 05/03/2026

أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً يتضمن ملخص العمليات البطولية والاستهدافات اليوم الخميس 05/03/2026، وذلك دفاعاً وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة.

وفي ما يلي نص البيان:

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 05/03/2026، 9 بيانات عسكريا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 02:40 استهداف مواقع العدوّ الإسرائيلي في اصبع الجليل بصليات صاروخيّة.

2- الساعة 06:15 استهداف ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 12:20 استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 12:30 وبعد رصد تقدم قوة إسرائيلية من موقع المنارة إلى بلدة مركبا بهدف استحداث موقع عسكري، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخيّة على دفعتين وحققوا إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:55 وبعد رصد تجمّعٍ لجنود العدوّ الإسرائيلي في موقع بلاط استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا بصليةٍ صاروخيّة.

7- الساعة 20:05 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 20:45 استهداف قاعدة نفتالي غربيّ بحيرة طبريّا بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

