بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3)

:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏ صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وبعد رصد تقدم قوة إسرائيلية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 05/03/2026 من موقع المنارة إلى بلدة مركبا بهدف استحداث موقع عسكري، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخيّة على دفعتين وحققوا إصابات مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 05-03-2026‏