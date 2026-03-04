الأربعاء   
    مصلى الامام الخميني يستقبل اعتباراً من الليلة الملايين من عشاق الامام الشهيد علي الخامنئي

      اعلن رئيس مجلس التنسيق للدعاية الإسلامية في إيران انه اعتباراً من الليلة الساعة العاشرة مساءً، سيكون مصلّى الإمام الخميني(ره) على موعد مع استقبال الجماهير الثورية.

      وسيُقام مراسم الوداع على مدار الساعة ابتداءً من الليلة، ولمدة ثلاثة أيام، في المصلى، مشيراً الى ان الترتيبات لمراسم التشييع قيد الإعداد وستُعلن لاحقاً.

      هذا وشهدت مختلف المحافظات الإيرانية تظاهرات ضخمة وحشوداً كبيرة، عزاءً على استشهاد القائد الإمام السيد علي الخامنئي، في مشهد عكس حجم الحضور الشعبي والتفاعل الواسع مع الحدث.

      وتجمّع المشاركون في الساحات والشوارع الرئيسية، رافعين الشعارات ومؤكدين تمسّكهم بالثوابت الوطنية، في رسالة واضحة برفض أي محاولات لاستغلال الظرف من أجل زعزعة الاستقرار أو الإضرار بالبلاد.

      وأكد المتظاهرون أن هذه الحشود تمثل موقفاً شعبياً موحّداً في مواجهة الرهانات الخارجية التي تسعى، بحسب تعبيرهم، إلى استغلال الإيرانيين لتدمير دولتهم، مشددين على أن المرحلة تتطلب مزيداً من التكاتف الداخلي والحفاظ على وحدة الصف.

      المصدر: موقع المنار

      وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: لقد خان ترامب الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه.

      الجامعة اللبنانية: نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية في البلاد، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية د.بسام بدران استمرار إقفال الجامعة اللبنانية بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية حتى مساء الأحد المقبل، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات متلاحقة.

      المتحدث باسم الحكومة القبرصية: رصدنا جسما مشبوها في المجال الجوي قرب لبنان