لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد على عكس أمريكا

أكد أمين “المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني” علي لاريجاني أن “إيران لم تكن البادئة بالحرب، وأن قواتنا المسلحة والشجاعة لم تشن أي هجوم إلا للدفاع”، واضاف “إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد على عكس أمريكا”.

وتابع لاريجاني في حديث له “كما كانت إيران على مدى الـ 300 عام الماضية، لم تكن البادئة بالحرب، ولم تشن قواتنا المسلحة والشجاعة أي هجوم إلا للدفاع”، واكد “سندافع بحزم عن أنفسنا وحضارتنا التي تمتد لستة آلاف عام، بغض النظر عن التكاليف”.

وأضاف لاريجاني “سنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات، إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، على عكس استعداد أمريكا”.

المصدر: موقع المنار