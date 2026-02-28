السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 14:56
    المكتب السياسي لأنصار الله: ندين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ونعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادتها

      اتصال بين عراقجي وفيدان: العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وإيران تحتفظ بحقها في الدفاع

      بقائي: استهداف مدرسة ابتدائية في ميناب جريمة عدوانية بحق المدنيين

      عراقجي: حرب نتنياهو وترامب ضد إيران غير شرعية.. وقواتنا مستعدة لتلقين المعتدين درسًا

