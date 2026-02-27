الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “مؤتمر باريس”

تلقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرّر عقده في الخامس من آذار في باريس

وأشار الحجار إلى “تعويل لبنان على نجاح هذا المؤتمر لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة”، مؤكدا أن “دعم قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الجيش اللبناني، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن والاستقرار”.

ولفت الحجار إلى “أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”، مثمّنا “كل جهد عربي ودولي داعم للبنان وأمنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام