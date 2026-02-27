رسامني استقبل فضل الله ودرغام وجرى البحث بصيانة وتعبيد طرقات الضاحية الجنوبية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الجمعة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام.

وجرى خلال اللقاء البحث في ملف صيانة وتعبيد شبكة الطرق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وواقع الطرقات المتضرّرة والحاجات الملحّة لإعادة تأهيلها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة وتحسين حركة السير وتسهيل تنقّل المواطنين.

وأكد فضل الله على “أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة المواطنين وتعزيز التنمية المناطقية المتوازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام