بوروندي | مئات البورونديين يعودون إلى بلادهم بعد طردهم من تنزانيا

عاد مئات البورونديين إلى بلادهم بعد طردهم من تنزانيا، في إطار حملة حكومية لتفكيك معسكرَي لاجئين كبيرين بدأت في العام 2017، بهدف إعادة آلاف طالبي اللجوء إلى بلادهم.

وتعرض بوروندي، الدولة الصغيرة الواقعة في شرق إفريقيا، على مدار سنوات لأزمات سياسية متكررة وأوضاع اقتصادية صعبة دفعت الكثيرين إلى مغادرة البلاد.

ووصلت قوافل الحافلات التي تقل اللاجئين إلى الحدود، حيث استقبلتهم فرق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية البوروندية، وبدأت عمليات تسجيلهم وتوفير المساعدات الغذائية والإيواء المؤقت.

وأفادت السلطات، بأن “4,200 شخصًا قد تم استقبالهم من معسكر ندوطة في تنزانيا”.

ويشكل عودة اللاجئين تحديًا لسلطات بوروندي، التي تعمل على تأمين احتياجات العائدين وضمان اندماجهم في المجتمع بعد سنوات من الغربة والمعاناة”.

المصدر: يونيوز