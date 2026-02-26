المدير العام للطيران المدني ينفي ما يُتداول عن “خطة طوارئ” في مطار بيروت

نفى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، الكابتن محمد عزيز، “صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار”، وأكد أن “الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي”.

وشدّد عزيز في حديث له مساء الخميس مع “الوكالة الوطنية للإعلام” على أن “الأمور طبيعية في المطار، ولم يتم تفعيل أي خطة طوارئ”، وأضاف أنه “أجرى اتصالًا بقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، الذي أكد بدوره عدم وجود أي استنفار أو إجراء طارئ”.

ودعا عزيز “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالمطار”، ولفت إلى “ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام