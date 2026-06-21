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    سرايا القدس: في الذكرى السنوية الأولى لارتقاء القائد الجهادي الكبير اللواء محمد سعيد إيزدي “الحاج رمضان” نبعث لروحه الطاهرة أسمى آيات الوفاء والإجلال ونجدد العهد بأن تبقى راية الجهاد والمقاومة خفاقة

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