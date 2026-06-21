سرايا القدس: ندعو شباب أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يجعلوا من القائد الشهيد الحاج رمضان ومن القادة المجاهدين الأوفياء أمثاله نبراسا وقدوة على طريق الجهاد والتحرير