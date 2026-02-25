مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 25-2-2026

على خطِ جنيف تزدحمُ التحليلاتُ والانظار، وعلى مساحةِ المنطقةِ تزدحمُ الحشودُ العسكريةُ والتهويلاتُ المنبرية.

وفيما انبرَى دونالد ترامب من جديد لتأكيدِ ارتباكِ ادارتِه في الموقفِ والحجةِ تِجاهَ الملفِ الايراني، جددَ الايرانيون واضحَ الموقفِ على اعتابِ الجولةِ الثالثةِ من المفاوضاتِ غيرِ المباشرةِ معَ الاميركيين غداً في جنيف، وراى الرئيسُ مسعود بزشكيان آفاقاً ايجابيةً، مؤكداً انَ سعيَ الحكومةِ الايرانيةِ بتوجيهاتٍ من الامامِ السيد علي الخامنئي لادارةِ مسارِ التفاوضِ على قاعدةِ تجاوزِ حالةِ اللاسلم واللا حرب الاستنزافية.

في لبنانَ نزفٌ يوميٌ للسيادةِ جراءَ الخراقاتِ الصهيونيةِ المتمادية، وليسَ آخرَها الرصاصاتُ والمقنبلاتُ الاسرائيليةُ على موقعِ الجيشِ اللبناني في سردة قربَ مرجعيون، ولا اجتماعُ لجنةِ الميكانيزم في الناقورة الذي لم يُقَرِّبِ اللبنانيينَ قيدَ اُنملةٍ من ايِ اعتقادٍ ايجابيٍّ حولَ ادائِها المتهالك، بل المبرِّرِ للعدوانيةِ الصهيونية.

اما وزيرُ الخارجيةِ اللبناني يوسف رجي الذي يصمتُ عن واجبِ الكلام، وعندما يتحدثُ ينطقُ كفراً – فتبريراتُه للعدوِ الصهيونيّ لا تَنتهي، وسقَطاتُه على منبرِ الدبلوماسيةِ اللبنانيةِ لا تُعَدُّ ولا تُحصى، وجديدُه نقلُ تهديدٍ عن الاسرائيليين للبنانَ بزيادةِ التصعيدِ الى حدِّ التلويحِ باستهدافِ بنًى تحتيةٍ استراتيجيةٍ كمطارِ بيروت، وهو ما نفتهُ مصادرُ اسرائيليةٌ، واستغربتهُ مصادرُ رئاسيةٌ وحكوميةٌ لبنانيةٌ ليست على علمٍ بالتهديدِ الذي تحدثَ عنه رجي، مع علمِ جميعِ اللبنانيين انَ العدوانيةَ الصهيونيةَ لا تقفُ عندَ حدٍّ ولا تحتاجُ الى ايِ تبرير، لكنَ المشكلةَ بتبني الوزيرِ رجي دائماً الموقفَ الاسرائيليَ بالتهديدِ والتبرير..

معيشياً لا شيءَ يبررُ للحكومةِ مدَّ يدِها الى جيوبِ الفقراء، ولم تَنفع كلُ التبريرات، فيما وِجْهَةُ جلستِها غداً في السرايِ لمزيدٍ من البحثِ في مصادرِ التمويل، على وقعِ اعتراضاتِ اللبنانيين.

وعلى مسمعِ اللبنانيينَ كانَ كلامُ الرئيسِ نبيه بري عبرَ زوارِه عن رفضِه تأجيلَ الانتخاباتِ النيابية، مؤكداً انَ ايَ مِساسٍ بالمواعيدِ الدستوريةِ سيُعرِّضُ الحياةَ البرلمانيةَ للاهتزازِ ويُفقِدُ ثقةَ المواطنينَ بالمؤسسات.

بقلم: علي حايك

تقديم: بتول أيوب

المصدر: موقع المنار