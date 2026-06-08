الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 14:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة استهدفت آليّة لوجستيّة لنقل الذخائر تابعة لجيش العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      مواضيع ذات صلة

      عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي: لدينا أسلحة إذا استخدمناها فسنشل حياة الصهاينة

      عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي: لدينا أسلحة إذا استخدمناها فسنشل حياة الصهاينة

      كركي : زيادة سلفات الضمان للمستشفيات والأطبّاء إلى 90 في المئة

      كركي : زيادة سلفات الضمان للمستشفيات والأطبّاء إلى 90 في المئة

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لن نتراجع للحظة عن طريق الدفاع عن مصالح وأمن البلاد وجميع القدرات الدفاعية والداعمة في خدمة القوات المسلحة

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لن نتراجع للحظة عن طريق الدفاع عن مصالح وأمن البلاد وجميع القدرات الدفاعية والداعمة في خدمة القوات المسلحة