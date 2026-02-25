الأربعاء   
    لبنان

    حزب الله اطلق نشاط لجان التكافل الاجتماعي في صيدا والجوار

      أطلق الفرع الاجتماعي في قطاع صيدا ل”حزب الله” مع حلول شهر رمضان المبارك، نشاط لجان التكافل الاجتماعي في صيدا ومختلف بلدات القطاع حيث قامت تلك اللجان وبالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير بتوضيب الحصص التموينية والغذائية تمهيدا لتوزيعها للعوائل المتعففة خلال شهر رمضان.

      وأشرف على عملية التوضيب والتوزيع مسؤول الفرع الاجتماعي في قطاع صيدا هلال حلو ومسؤولي الشعب والأحياء في صيدا ، عبرا ، عين الحلوة ، الفيلات ، الفوار ، سيروب ، صيدا القديمة ، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، قناريت ، زغدرايا ، زيتا ، عزة ، بنعفول ، رومين ، حومين التحتا ، اركي ، القنيطرة والغازية.


      ووجه مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر العاملين والمتطوعين في لجان التكافل الاجتماعي الشكر والتقدير على” جهودهم واخلاصهم لخدمة أهلنا المستضعفين كما وجه رسالة شكر لكل المساهمين من أهل الخير لمساعدة إخوانهم واهلهم الفقراء بخاصة في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.”

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

