وفد من مستوردي السيارات المستعملة زار المجلس الأعلى للجمارك: توافق على تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات

زار وفدٌ من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي المجلس الأعلى للجمارك، حيث عُقد لقاء مع رئيس المجلس العميد مصباح خليل وعضوي المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل.

وافاد بيان للنقابة بان “الاجتماع تناول عدداً من الملفات الجمركية المرتبطة بقطاع السيارات المستعملة، في أجواء اتسمت بالإيجابية وروح التعاون، وشكّل مناسبة للتعارف وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير آلية العمل وتحديثها بما يواكب المرحلة الجديدة ومتطلباتها.

كما جرى البحث في عدد من القضايا العالقة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات المعتمدة وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على القطاع وحركة الاستيراد”.

وأكد الوفد دعم النقابة للإصلاحات التي يقوم بها المجلس الأعلى للجمارك، مشدداً على” أهمية التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين الطرفين، واستعداده لتقديم كل ما يلزم لإنجاح مسار العمل المشترك”.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق وفق البيان، على” استمرار التشاور لمعالجة النقاط المطروحة، والعمل بروح الشراكة لتطوير الأداء وتذليل العقبات بما يخدم المصلحة العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام