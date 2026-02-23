مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد شمالي الضفة الغربية

مستوطنين إسرائيليين أقدموا فجر الاثنين على إحراق أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق في بلدة تل شمالي الضفة الغربية المحتلة، وكتبوا شعارات مسيئة على جدرانه.

وقال شهود عيان إن المستوطنين تسللوا إلى البلدة قرب مدينة نابلس وأضرموا النار في المسجد، ما أدى إلى تضرر مدخله وواجهاته نتيجة الدخان، فيما لم تُسجل إصابات.

وأوضح أحد السكان، منير رمضان، أن كاميرات المراقبة أظهرت دخول شخصين ملثمين إلى المسجد حامليَن مادة يُعتقد أنها بنزين، وأضرموا النار في الموقع قبل الانسحاب باتجاه إحدى المستوطنات القريبة. وأضاف رمضان أن المستوطنين خطّوا شعارات باللغة العبرية على الجدران، من بينها اسم جماعة تدفيع الثمن، وهي جماعة يمينية تشكلت عام 2008 بهدف استهداف الفلسطينيين والتنكيل بهم في الضفة والقدس.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 468 اعتداءً في الضفة خلال يناير الماضي، شملت العنف الجسدي، وقطع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شاملة القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1117 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة والقدس الشرقية.

المصدر: وكالة الأناضول